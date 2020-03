Maanden vertraging voor heraanleg stationsomgeving, maar verkoop verkrot stationsgebouw wel versneld Nele Dooms

05 maart 2020

11u35 0 Dendermonde De heraanleg van de stationsomgeving van Schoonaarde loopt enkele maanden vertraging op. De werken lagen even stil, maar zijn net weer opgestart. Pendelaars zullen daardoor pas tegen de zomer over een deftige parking lopen. Ondertussen blijft het verkrotte stationsgebouw op de site een doorn in het oog. Maar beterschap is op komst: de NMBS zal het complex in de zomer van 2021 verkopen, zodat het een andere bestemming kan krijgen. Dat is twee jaar eerder dan aanvankelijk aangegeven.

Het is meer dan 15 jaar wachten geweest, met een dossier dat maar vertraging bleef oplopen, maar in november vorig jaar ging een aannemer dan toch eindelijk van start met de heraanleg van de stationsomgeving in Schoonaarde. Dat was dringend nodig want de stationsomgeving van Schoonaarde lag er werkelijk erbarmelijk bij, met onder andere tal van putten in het wegdek, plassen, en losliggende stenen. Met de heraanleg krijgt de site een nieuwe parking voor 78 auto’s en 6 parkeerplaatsen voor personen met een beperking. Het stationsplein, de toegangsweg en de parking krijgen een nieuwe riolering en openbare verlichting. Naast de parking wordt een groenzone aangelegd.

Normaal gezien hadden de werken tegen eind februari klaar moeten zijn. Maar dat blijkt nu niet het geval. Dat stelden ze onder andere bij oppositiepartij Groen vast. “We zijn ondertussen maart, goed na het verstrijken van de deadline, en er wordt nog volop gewerkt aan het station”, zegt Aline Willen. “Het is duidelijk niet gelukt de streefdatum te halen. En pendelaars en buurtbewoners zijn in het ongewisse over een nieuwe einddatum.”

Navraag leert dat de werken vertraging opliepen, omdat er tijdens het project vragen rezen over de stabiliteit van de ondergrond om de parking te beklinkeren. Dat moest eerst onderzocht worden en vervolgens waren meerwaarden nodig om meer stabiliteit te voorzien. De werken lagen dus even stil, maar zijn recent heropgestart. Over een paar maanden, ten laatste tegen de zomer, zou de hele klus geklaard moeten zijn. Een nieuwe verlichte fietsenstalling zal tegen het najaar van 2020 geplaatst worden. Pendelaars kunnen dus goede hoop hebben voor de toekomst.

Ondertussen blijft het oude stationsgebouw, dat compleet staat te verkrotten, een doorn in het oog van velen. “Dit gebouw is geplaagd door slijtage en schade zoals een ingevallen ruit, waterinsijpeling en kapotte tegels in de voetgangerstunnel. Maar er is ook vuil en vandalisme”, zegt Willen. “Groen-sympathisanten hebben dit aangeklaagd bij de verantwoordelijke van het stationsgebouw. Daar kregen we te horen dat strikt noodzakelijke interventies voor de instandhouding nog moeten uitgevoerd worden. De NMBS zal de verkoop van het gebouw overigens opstarten in 2021. Als het verkocht is, kan dit beschermde monument een nieuwe toekomst krijgen.”

Schepen en volksvertegenwoordiger Tomas Roggeman (N-VA) drong in het verleden al meermaals aan op de verkoop van het gebouw om het te redden van verdere verkrotting en bevestigt dat de verkoopdatum vervroegd is. Aanvankelijk was op een parlementaire vraag van Roggeman in 2019 ten vroegste 2023 gezegd, met het vooruitzicht dat het station dus nog vijf jaar langer zou verkrotten. “Maar door te blijven aandringen, is het gelukt om de verkoop te vervroegen naar de zomer van 2021", zegt Roggeman. “Tegen dan zal de seininstallatie die de verkoop nu in de weg staat, verwijderd worden. Daarna kan het gebouw verkocht of in erfpacht gegeven worden. Er zijn genoeg voorbeelden van andere stationsgebouwen die zo een heel mooie nieuwe bestemming kregen, bijvoorbeeld als lunchbars, expositieruimte, lofts en restaurant. Ook in Schoonaarde zal een herbestemming voor een nieuwe dynamiek zorgen in de omliggende buurt. Een snellere verkoop effent het pad voor iets nieuws.”