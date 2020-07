Maandagmarkt opnieuw op volledig marktparcours Nele Dooms

01 juli 2020

15u47 0 Dendermonde Goed nieuws voor de trouwe bezoekers van de wekelijkse maandagmarkt in Dendermonde. De markt zal vanaf aanstaande maandag weer over het volledige, vertrouwde parcours opgesteld staan.

Door de coronacrisis was er een aantal weken lang geen marktbezoek mogelijk. Toen de maatregelen wat versoepelden, werd in Dendermonde een beperkte markt met vijftig handelaars opgesteld op de Oude Vest in hartje stad. Nu de richtlijnen alweer wat soepeler worden, kan Dendermonde vanaf volgende week weer gaan voor een volledig marktparcours doorheen de binnenstad.

“Er zullen ook opnieuw meer kramen staan”, zegt schepen Martine Van Hauwermeiren (CD&V). “Ook marktkramers zonder abonnement worden weer toegelaten. De toewijzing van de plaatsen gebeurt wel via een digitale loting. Daarvoor kunnen geïnteresseerde marktkramers zich vooraf inschrijven.”

Ook voor de bezoekers blijven wel verschillende richtlijnen gelden. Zo blijft het eenrichtingsverkeer op de markt behouden. De in- en uitgang bevindt zich op de Oude Vest, ter hoogte van Café Akademie. Voor marktkramers is een mondmasker verplicht, voor bezoekers sterk aangeraden. De afstand van anderhalve meter blijft gelden.