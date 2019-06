Lutterzele viert kermis Nele Dooms

20 juni 2019

14u10 0

Het buurtcomité van Lutterzele in Sint-Gillis-Dendermonde heeft weer een heel kermisprogramma voor de wijk uitgewerkt. Het feestweekend start vrijdag 21 juni. De kleutertjes uit de Hullekensstraat verzorgen om 14 uur een optreden. ‘s Avonds staat de jaarlijkse Fuif Uniek op het programma, een dansavond voor personen met een beperking. Een optreden van de S-dancers van de Dendermondse dansschool ShaModo It trapt de fuif op gang. Om 21.30 uur komt Laura Lynn langs. De toegang is gratis. Op zaterdag 22 juni vindt vanaf 18 uur een “ribbetjes-festijn” plaats. Smullen kan naar hartelust. Vanaf 21 uur staat Jo Vally op het podium. Ook op zondag 23 juni, vanaf 12 uur, kunnen liefhebbers genieten van ribbetjes à volonté. Dirk Van Lierde speelt ondertussen muziek op aanvraag. Info: 0474/87.94.10 of www.lutterzele.be.