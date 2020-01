Luisteren, lezen of zelf schrijven: zo haal je het meest uit Gedichtendag en Poëziemaand Nele Dooms

28 januari 2020

14u55 0 Dendermonde Gedichtendag komt er aan en daarrond vindt ook de jaarlijkse Poëziemaand plaats. Het is het moment om leuke verzen en gedichten in de kijker te zetten. Er zelf te maken. Of te genieten van mooie woorden van een ander. Met deze tips haal je in Dendermonde alvast het meeste uit Gedichtendag.

Gedichten midden de bloemen

Hilde De Paepe, Dendermondse schrijfster, heeft een nieuwe gedichtenbundel uit: “Wie goedgezinde woorden zaait”. Op Gedichtendag 30 januari stelt ze die voor tussen de vele bloemen en planten in de zaak Bloemen Kash-Po in de Brusselstraat in Dendermonde. Tussen 10 en 11.30 zijn de gedichten in een prachtige decor te beluisteren. Ondertussen speelt Hendrik Vercammen gitaar en zingt liedjes als “Margriet” en “Roosje m’n Roosje”. Wie de bundel koopt, krijgt er meteen ook een potje narcissen bij. De bundel kost 15 euro.

’t Ros Beiaard in gedichten

Zinspiratie, het schrijverscollectief van Dendermonde, presenteert op 30 januari ‘s avonds de nieuwe Zinspiratiebundel. Liefhebbers kunnen daarvoor terecht in de Kleine Notelaar in Vlassenbroek in Baasrode. Titel van de bundel is “Omdat hier ‘t Ros Beiaard gaat”. Burgemeester Piet Buyse schreef niet alleen het voorwoord, maar ook een sonnet voor deze bundel. Het Sint-Gregoriuskoor, onder leiding van Lorenz Meulebroek, zal bij de presentatie echte Dendermondse liederen brengen. De leden van Zinspiratie lezen hun eigen gedichten voor.

Lunch met poetry slam in bibliotheek

De bibliotheek van Dendermonde houdt vast aan haar traditie om op Gedichtendag een lunchlezing te organiseren. Deze keer is Tilke Wouters te gast. Op donderdag 30 januari brengt ze “activistische slam poet”. Ze praat over thema’s als gender, seksualiteit en mentale gezondheid. Wouters laat zich inspireren door persoonlijke situaties. Tussen 12 en 13 uur is iedereen welkom in de bibliotheek. Bezoekers brengen hun lunch mee. De bib voorziet een drankje.

Zelf aan het schrijven om Poëzieprijs Boontje te winnen

Creatievelingen met woorden kunnen ook zelf aan het schrijven slaan. Zinspiratie heeft de Poëzieprijs Boontje overgenomen. De wedstrijd bestaat al sinds 1994 en bekroont gedichten die nog nooit eerder gepubliceerd werden, zowel van volwassenen als jongeren. Na 25 droegen de organisatoren het gebeuren over aan Zinspiratie. Een gedicht mag maximum 24 regels bevatten. Inzendingen moeten verstuurd naar poëzieprijsboontje@zinspiratie.be voor 14 februari. De prijsuitreiking vindt plaats op zondag 17 mei in de bibliotheek van Dendermonde.

Dichters bundelen krachten

Peter Goossens en Vera Steenput, twee Dendermondse dichters, bundelen op zaterdag 1 februari de krachten. Zij stellen om 10 uur hun meest recente gedichten in boekvorm voor. Peter Goossens presenteert “Laiser-aller”, een verzameling korte gedichten over alledaagse gebeurtenissen en feiten, faits divers waar iedereen zich in terugvindt. Vera Steenput komt met een klein maar smaakvol gedichtenboekje rond snoepgoed. De titel is “Mondjesmaat”.

Workshop zet poëzie in beweging

Isabelle Ringoet en Jasmijn Cédee begeleiden op zaterdag 1 februari de workshop “Poëzie in beweging”. Deelnemers zetten een gedicht om in beeld, animatie, beweging en theater. De workshop start om 14 uur. Liefhebbers kunnen terecht in de bibliotheek, aan de Kerkstraat in Dendermonde. Meedoen kost 5 euro.

E lk gedag een nieuw gedicht met Lizismore

Wie maar niet genoeg krijgt van gedichten, kan Lizismore volgen op Facebook. Liz Corthals uit Sint-Gillis-Dendermonde schrijft elke dag een nieuwe tekst. Over alledaagse , kleine dingen. “Met weinig woorden veel zeggen. En nog meer voelen”, is haar motto. Elke gelegenheid is aanleiding voor een bijzonder versje. Haar volgen kan ook via Instagram.