Luifel marktwagen schiet los en raakt drie voertuigen Koen Baten

06 januari 2020

08u27 8 Dendermonde Op de Schoonaardebaan in Dendermonde heeft een marktwagen vanochtend drie voertuigen beschadigd nadat een deel van de wagen was losgekomen. De wagens liepen aanzienlijke schade op. Een van de chauffeurs die aangereden werd, verkeerde in shock en moest naar het ziekenhuis overgebracht worden.

Het ongeval gebeurde rond 7.30 uur vanochtend. De marktwagen reed in de richting van Dendermonde, vermoedelijk voor de maandagmarkt in het centrum van de stad. Om een nog onbekende reden schoot plots achteraan een deel van haar marktwagen los. Ter hoogte van de kerk in Schoonaarde raakte de wagen een rijdende bestelwagen. Een honderd meter verder raakte ze een tweede voertuig. Ook een derde wagen zou in de schade gedeeld hebben.

De marktwagen raakte aanzienlijk beschadigd net als de voertuigen. De eerste chauffeur van de lichte bestelwagen is in shock afgevoerd naar het ziekenhuis na het ongeval. Een rijstrook is er versperd en het verkeer moet beurtelings passeren. De brandweer van Berlare kwam ook ter plaatse om het wegdek te reinigen en de brokstukken op te ruimen.