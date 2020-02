Lucca en Devin vormen nieuw jeugdprinsenpaar Nele Dooms

03 februari 2020

15u47 7 Dendermonde Dendermonde heeft een nieuw paar Jeugdprinsen. Die werden verkozen tijdens het jaarlijkse kindercarnaval.

Dat vond dit jaar plaats in zaal Zonnebloem in Sint-Gillis-Dendermonde. Een tweehonderdtal toeschouwers kwam supporteren voor de kandidaten. De twaalfjarige Devin Geeraert werd uiteindelijk verkozen tot Jeugdprins. Jeugdprinses werd de tienjarige Lucca Van Steen. Het meisje heeft het alvast van geen vreemden. “Mama Natasja Nobels was zelf ooit Jeugdprinses in 1991 in Dendermonde”, zegt ze. “En haar oom Raf Nobels was in 1991 Prins Carnaval van Dendermonde en Keizer Carnaval in 1995. Ook mijn grootouders zijn nog Prins en Prinses geweest voor het carnaval in Grembergen.”

Lucca bewees overigens ook dat ze een aardig stuk kan zingen en scoorde met enkele carnavalsliedjes.