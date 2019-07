Lokale politie werkt binnenkort met bodycams Nele Dooms

18 juli 2019

De lokale politie van Dendermonde neemt over afzienbare tijd bodycams in gebruik. Dat zijn camera’s die aan de borstkas van de politie bevestigd zijn, waarmee interventies gefilmd kunnen worden. De Dendermondse gemeenteraad keurde de aankoop van het systeem goed. In verschillende andere politiekorpsen in Vlaanderen worden bodycams al langer gebruikt. Uit die ervaringen blijkt dat mensen blijkbaar meteen rustiger zijn als ze weten dat ze gefilmd worden. Daardoor komt het bij interventies vaak tot minder confrontaties. De bodycams hebben ook een ontradend effect. De procedure om de bodycams aan te kopen is net opgestart. Eens dat rond, zullen agenten in Dendermonde met de camera op de borstkas rondlopen.