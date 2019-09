Lokale politie organiseert cursus voor gemachtigd opzichter Nele Dooms

16 september 2019

15u51 0 Dendermonde De lokale politie van de zone Lebbeke-Buggenhout lanceert de cursus ‘Gemachtigd opzichter’. Daarmee komt het tegemoet aan de vraag van inwoners in zowel Buggenhout als Lebbeke. Gemachtigde opzichters helpen om de lokale veiligheid te verhogen.

“Uit een bevraging is gebleken dat verkeersveiligheid nog steeds een topprioriteit is voor onze inwoners”, zegt commissaris Kris Collaert van het politiekorps. “De gemeenten en de politie vervullen hierin een belangrijke rol, maar ook de initiatieven van de scholen en de verenigingen zijn al lange tijd onmisbaar. Daar zijn bijvoorbeeld de gemachtigd opzichters een bewijs van.”

Gemachtigd opzichters helpen voetgangers en groepen kinderen veilig de straat oversteken. Ook senioren en personen met een handicap laten zich tijdens uitstappen vaak begeleiden door een gemachtigd opzichter. Om nog meer vrijwilligers te kunnen inzetten in Lebbeke en Buggenhout, organiseert de verkeersdienst een nieuwe cursus.

Op woensdag 2 en zaterdag 5 oktober vinden twee sessies plaats. Op 2 oktober is dat om 13.30 uur in de raadszaal van het gemeentehuis, in de Nieuwstraat in Buggenhout. Op 5 oktober vindt de sessie plaats om 9 uur in de vergaderzaal van het Lebbeekse Jeugdontmoetingscentrum, in de Leo Duboisstraat in Lebbeke.

Iedereen vanaf 18 jaar kan gemachtigd opzichter worden. Alleen een theoretische en praktische opleiding is nodig. Die is gratis. Over inschrijven is er meer info te vinden op de Facebookpagina van de lokale politie Lebbeke-Buggenhout.