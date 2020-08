Lokale politie haalt 11.500 euro op aan boetes voor niet respecteren van coronamaatregelen: “Doen dit niet met plezier” Koen Baten

01 augustus 2020

10u33 0 Dendermonde De lokale politie van Dendermonde heeft gisteren een pak overtreders beboet die zich niet aan de regels houden om het coronavirus te bestrijden. Er werden onder meer 25 personen op een feest geverbaliseerd. “Wij doen dit echt niet graag, maar de controle is nodig. Respecteer de maatregelen en er is geen probleem", zegt korpschef Patrick Feys.

Het was geen goede dag in de politiezone van Dendermonde. Ze moesten verschillende malen tussenkomen na meldingen van overtredingen. Zo ook bij een groep van 25 personen die samen het offerfeest aan het vieren waren. Zij kregen allemaal een boete van 250 euro. “Er werden ook overtredingen vastgesteld op het openbaar vervoer van jongeren zonder mondmasker en ook in de binnenstad werden overtredingen vastgesteld", klinkt het.

In totaal werden er 46 overtredingen vastgesteld en werd er voor 11.500 euro aan boetes geïnd. “We zijn het beu dat de maatregelen niet worden nageleefd. Wij staan absoluut niet te springen om die boetes uit te schrijven maar als de regels niet gerespecteerd worden kunnen we niet anders", zegt Feys. “We begrijpen dat het vervelend kan zijn met deze temperaturen, maar willen toch vragen om alles te respecteren en er voor te zorgen dat we geen werk hebben met dit soort overtredingen", besluit de korpschef.