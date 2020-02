Lokale politie giet wijkwerking in nieuw kleedje: “Nog dichter bij burgers staan” Nele Dooms

20 februari 2020

15u56 0 Dendermonde De lokale politie van Dendermonde giet haar wijkwerking in een volledig nieuw kleedje. Dendermonde wordt opgedeeld in vijf wijkgebieden, met elk hun eigen wijkagenten. “De mensen zullen beter weten op wie ze kunnen rekenen”, zegt korpschef Patrick Feys.

Op dit ogenblik weet slechts 41 procent van de Dendermondenaren niet wie precies hun wijkagent is. En daar wil de lokale politie iets aan doen. Daarom wordt de wijkwerking in een nieuwe structuur gegoten. “Vroeger waren er twaalf afzonderlijke wijken en de verantwoordelijke agenten hielpen elkaar, maar dat was niet altijd zo duidelijk voor de inwoners”, zegt Feys. “Bovendien werden die zones lang geleden ingevoerd en zijn gegevens zoals aantal inwoners en werklast ondertussen veranderd. We brachten dat allemaal in kaart om tot een nieuwe structuur te komen.”

Dendermonde wordt ingedeeld in vijf wijkgebieden, volgens windstreek en één in het centrum. Elk wijkteam beslaat twee of drie wijken en elke wijk heeft voortaan zijn eigen vast wijkinspecteur. “Deze aanpassing zorgt voor een grotere beschikbaar en continuïteit , en betere dienstverlening voor alle inwoners”, zegt diensthoofd wijkwerking Koen Van Renterghem. “Door elk wijkgebied in onze communicatie met flyers en visitekaartjes een specifiek kleur te geven en foto’s van de wijkagenten te verspreiden, zal het voor de inwoners sneller duidelijk zijn wie voor hen ter beschikking staat.”

De wijkdienst verwelkomt vier nieuwe medewerkers: Dirk Scholliers, Birgit Van Impe, Chantal D’Haese en Els De Meulemeester. Drie andere veranderen van wijk. Gwenny De Clerck ruilt Grembergen voor Sint-Gillis, Ann Vandierendonck ruilt Sint-Gillis voor Grembergen en Nele De Clercq ruilt Grembergen voor Baasrode. Geert Van Keer, Carlos Van Hecke, Katrien Declef, Hans Foster en Geert Roelandt vervolledigen de wijkwerking.

De wijkwerking zal ook beginnen werken via online afspraken, zoals de rest van de lokale politie al een tijdje werkt. De nieuwe structuur gaat in vanaf 1 maart. “De jongste tijd werd met de politie heel hard ingezet op hightech en smartcity initiatieven”, zegt burgemeester Piet Buyse (CD&V). “Maar met deze nieuwe regeling zet het korps nu ook in op nabijheid bij de burger en nog meer gemeenschapsgerichte politie.”