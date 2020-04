Lokale politie Dendermonde schreef al 228 corona-pv’s sinds begin maatregelen Koen Baten

09 april 2020

15u11 0 Dendermonde De lokale politie van Dendermonde stelde sinds het begin van de maatregelen tegen het coronavirus al meer dan 200 overtredingen vast. De politie controleert regelmatig en zal ook tijdens het paasweekend blijven controleren op het naleven van de maatregelen.

In totaal werden al 228 pv’s opgeschreven door de politie van Dendermonde. De burgemeester benadrukt nogmaals om de regels te respecteren en de maatregelen nog vol te houden. Hieronder kan je alle maatregelen nog eens terugvinden.

- Blijf maximaal thuis en geniet in je tuin van een gezinsbarbecue. Nodig geen buren, familie of vrienden uit.

- Enkel noodzakelijke verplaatsingen zijn nog toegelaten: werk, eten kopen, dokter, apotheek, bank, postkantoor, tanken, mensen helpen.

- Houd 1,5 meter afstand in al uw contacten.

- Alle bijeenkomsten zijn verboden.

- Fietsen, wandelen, lopen, skaten, skeeleren en met de step rijden in de buitenlucht mag. Wel enkel met het gezin of een persoon waarmee u dagelijks samen woont en een vriend of vriendin.

- Houd rekening met de preventieve maatregelen en bewaar 1,5 meter afstand bewaren.

- U mag enkel buiten zijn zolang het lopen, wandelen of fietsen duurt. U moet in beweging blijven (en dus niet picknicken in een park of uren op een bank gaan zitten).

- Samen met vrienden of vriendinnen een wandeling maken, is verboden.

- Verplaatsingen met de auto om een luchtje te gaan scheppen, zijn enkel toegestaan voor gezinnen met kinderen jonger dan en gelijk aan vijf jaar, personen met een beperkte mobiliteit (met inbegrip van ouderen en zwangere vrouwen), begeleiders van personen met een fysieke of mentale beperking.

- Vissen en paardrijden zijn verboden, ook individueel. Paardrijden is enkel toegestaan op de eigen weide/piste of de manege in kader van het welzijn van het dier.