Lokale handelaars laten proeven tijdens Happels 2019 Nele Dooms

09 oktober 2019

18u33 0 Dendermonde Een ontdekkingstocht door al het moois en lekkers dat Appels te bieden heeft. Dat moet Happels 2019 worden. Hiermee houdt CD&V Dendermonde, als familiepartij, haar traditie van gezinsevents in ere. Happels 2019 vindt plaats op zondag 13 oktober.

Elk jaar organiseert de partij een gezinsdag waarop iedereen altijd iets leuks kan beleven. Deze keer is er een samenwerking met de handelaars van Appels. “Dit jaar willen we zo veel mogelijk mensen tegelijkertijd laten kennismaken met de vele facetten van een deelgemeente”, zegt Ellen Cassimon, mede-organisator van Happels. “Daarvoor vonden we de perfecte partner in de lokale handelaars van Appels. Zij staan te springen om te laten zien wat ze te bieden hebben. Er zijn hapjes, drankjes, dessertjes, koffietjes, ijsjes en andere lokale producten. Iedereen kan daarvan proeven tijdens een tocht doorheen het mooie, landelijke Appels.”

Onder andere bakkerij Van Malderen-Samson, koffiebranderij Agostini, De Hoprank, Lek’r Puur, Divino, groenten en fruit Fierlafijn, Ollibolli en S2Wines doen mee. Wemmet en de animatoren van CD&V animeren ondertussen de jongste deelnemertjes. Vertrekken voor de tocht kan vanaf 13 uur aan het Parochiaal Centrum, in de Vrijstraat in Appels. Deelnemers kunnen kiezen of ze de tocht te voet, per fiets, met je step of met de huifkar afleggen. Deelnemen kost 10 euro voor volwassenen en 5 euro voor kinderen, hapjes en drankjes inclusief. Info en inschrijvingen: www.happels.be of 0486/433.491.