Lokale dienstencentra gaan meer inzetten op buurtzorg Nele Dooms

08 januari 2020

15u24 0 Dendermonde De drie lokale dienstencentra die Dendermonde rijk is, gaan zich in de toekomst meer richten op buurtzorg. Daarmee zullen ze de gelegenheid scheppen voor buurtbewoners om elkaar te ontmoeten en te helpen. De Zonnebloem, ‘t Plein en het Zilverpand starten elk hun eigen buurtzorgproject.

“Onze lokale dienstencentra bestaan al jaren en leveren goed werk”, zegt schepen van sociale zaken Tomas Roggeman (N-VA). “Ze bieden hulp en ondersteuning om ouderen zo lang mogelijk in hun vertrouwde thuisomgeving te laten wonen. Daarvoor organiseren ze cursussen en ontmoetingsactiviteiten, geven ze informatie en stellen ze de nodige diensten ter beschikking. Maar we willen dat ook buurtzorg steeds meer aandacht krijgt.”

Dienstencentrum De Zonnebloem richt zich daarvoor op de Tuinwijk in Sint-Gillis. Het Zilverpand selecteert de wijk rond de Donckstraat. En in Baasrode focust ’t Plein op de straten rond het dienstencentrum in de omgeving van het Dorpsplein. “Overal is een groep enthousiaste vrijwilligers bij elkaar gebracht, die hun buurt warmer willen maken”, zegt Roggeman. “Zij bezoeken elke woning in de buurt en peilen naar vragen en noden. Deze vrijwilligers vormen het aanspreekpunt voor hun straat of buurt. Dit is de start om burenhulp te stimuleren.”

De bedoeling is om de buurtzorgprojecten in de toekomst nog uit te breiden en steeds meer straten te betrekken. “We zoeken ook andere partners om het project te versterken, zoals zelfstandigen en vrije beroepen uit de buurt”, zegt Roggeman.