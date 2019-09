Lokale artiesten tonen zich tijdens Kunst in ‘t Stroat Nele Dooms

04 september 2019

Naar aanleiding van de Septemberkermis in Grembergen zal ook dit jaar weer een editie van ‘Kunst in ‘t Stroat’ plaatsvinden. Lokale artiesten krijgen daar de kans om zich te tonen aan het grote publiek. Kunst in ‘t Stroat is al aan de zevende editie toe. Voor het eerst vindt het event echter niet meer plaats in de Smidsestraat, maar wel in de Groeneweg. Bezoekers zullen op zondag 8 september kunnen kennismaken met keramiek, fotografie, mixed media, schilderijen, beeldhouwwerken en sierraden. Er is ook allerlei randanimatie voorzien. Kunst in ‘t Stroat is te bezoeken van 13 tot 19 uur. Info: kunstmarkt9200@skynet.be of 0474/98.91.46.