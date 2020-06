Lokale artiesten laten optreden voor bewoners rusthuis? Dan geeft de stad extra subsidie Nele Dooms

12 juni 2020

18u08 0 Dendermonde Het stadsbestuur van Dendermonde voert een tijdelijke subsidie voor het inzetten van lokale artiesten in. Daar zullen woonzorgcentra, assistentiewoningen, instellingen voor personen met een handicap en instellingen voor psychiatrische patiënten gebruik van kunnen maken.

“De coronamaatregelen hebben een grote impact op de bewoners van onder andere rusthuizen en andere zorginstellingen”, zegt schepen van sociale zaken Tomas Roggeman (N-VA). “Wat extra ontspanning voor deze mensen is dan ook geen slechte zaak. Om instellingen te motiveren hun bewoners toch een portie cultuur aan te bieden, geven we een tijdelijke subsidie.”

De toelage bedraagt maximum 150 euro voor een optreden van een lokale artiest. De organisatie kan tot maximum 5 optredens inplannen. “Op die manier zetten we bovendien lokale artiesten in de kijker en geven we hen opnieuw speelkansen”, zegt schepen van cultuur Els Verwaeren (N-VA). “De stedelijke culturele diensten hebben hiervoor een lijst opgesteld met lokale artiesten die staan te trappelen om opnieuw op te treden. Op die manier slaan we twee vliegen in één klap.”