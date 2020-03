Liz zorgt voor zachte woorden en warme boodschappen, zomaar voor het grijpen in een boompje Nele Dooms

25 maart 2020

17u54 10 Dendermonde Liz Corthals uit Dendermonde, naast actrice en professionele stem ook creatieve bezige bij met woorden, heeft haar eigen manier bedacht om mensen in deze coronatijden een hart onder de riem te steken. In een boompje voor haar woning hangt ze zachte woorden en warme boodschappen op. Wie wil, mag meedoen.

“Samen zacht. Samen tegen corona.” Dat is het motto dezer dagen van Liz Corthals, die al enige tijd op een blog dagelijks voor gedichten zorgt. Haar schrijftalent wendt ze deze keer aan om zoveel mogelijk mensen een hart onder de riem te steken. “We moeten er nu meer dan ooit zijn voor elkaar”, zegt ze. “Maar fysiek contact is uit den boze om de verspreiding van het coronavirus tegen de gaan. Ik zocht een manier om toch mensen te bereiken met opbeurende woorden. De oplossing vond ik in een boompje voor de deur.”

Dat boompje, aan de Weidestraat in Sint-Gillis-Dendermonde, is ondertussen versierd met kleurrijke linten die dochtertje Sterre aanbracht. Liz schreef een gedicht dat op mooie kaartjes aan de takjes van de boom wordt opgespeld. “Vanaf nu groeien er kaartjes met zachte woorden aan dit boompje”, zegt Liz. “Iedereen die passeert mag gerust een kaartje meenemen en er thuis van genieten. De kaartjes liggen altijd vijf dagen in quarantaine voor ze zorgvuldig, met handschoenen aan, opgehangen worden. En wie wil, mag zijn eigen schrijfsels ook in dit boompje hangen.”

Liz’ woorden hebben overigens ook de radiomakers van Joe niet onberoerd gelaten. Presentatoren Raf en Rani gebruiken tekst van de Dendermondse als refrein voor hun ‘Raf en Rani tegen corona’-lied. “Het was Raf Van Brussel die blijkbaar mijn blog volgt en een tekst zag die ik onlangs op Instagram postte”, vertelt Liz. “Hij nam contact met me op met de vraag of hij enkele van mijn woorden mocht gebruiken voor het lied. Natuurlijk heb ik ja gezegd. Het kan de mensen maar deugd doen.”