Liz schrijft warmste gedicht op poster en ramen, opbrengst gaat naar Kom Op Tegen Kanker Nele Dooms

29 oktober 2019

13u15 1 Dendermonde Liz Corthals uit Sint-Gillis-Dendermonde, naast actrice en professionele stem ook creatieve bezige bij, pakt uit met een eigen actie voor De Warmste Week. Daarvoor schreef ze het ‘warmste gedicht’. Wie dat wil, kan het op poster verkrijgen of op zijn raam laten tekenen door Liz. De opbrengst gaat naar Kom op tegen Kanker.

Liz is More. Dat is het project waarmee Liz Corthals elke dag een gedicht de wereld instuurt. “Een jaar geleden ben ik die uitdaging aangegaan”, zegt ze. “Ik kreeg toen professioneel twee mokerslagen te verwerken en had het daar flink moeilijk mee. Maar ik ontdekte dat het hielp om dingen neer te schrijven. Ik deelde ze ook en kreeg daar enorm positieve reacties op. Mensen waarderen blijkbaar de herkenbaarheid en de eenvoud van de teksten, zodat ze echt voor iedereen bestemd kunnen zijn. Sindsdien verschijnt er elke dag om 6.45 uur ‘s morgens een nieuwe gedicht op mijn facebook en instagram. Zo wil ik wat gevoel en warmte delen.”

Liz laat die gedichten ook op kaartjes of posters drukken en biedt ze te koop aan. En ze schrijft gedichten op maat van particulieren en bedrijven. Nu lanceert ze een nieuw initiatief in het kader van de Warmste Week van radiozender Studio Brussel. “Ik vind dit gegeven fantastisch en bij elke slotshow de voorbije jaren maakte ik de bedenking dat ik hier zelf ook eens iets moet voor doen”, klinkt het. “Zo is het idee van het Warmste Gedicht ontstaan.”

Samen voor warmer

Motto van Liz is ‘Samen voor warmer en minder alleen’. Het gedicht is op posters gedrukt die aan 10 euro te verkrijgen zijn. Maar wie dat wil, kan het gedicht ook door Liz op zijn raam of etalage laten tekenen. Dat kost 100 euro. “De opbrengst gaat volledig naar Kom op tegen Kanker”, zegt Liz. “Ik koos dit goede doel, omdat kanker iedereen raakt. In elke familie of vriendenkring worden mensen wel geconfronteerd met deze vreselijke ziekte. Tegelijk moet mijn actie een hart onder de riem van kankerpatiënten zijn.”

Het Warmste Gedicht loopt tot 16 december. Alle info is te vinden op de Facebookpagina van Liz is More.