Lions Club schenkt laptops aan Oscar Romerocollege, Tondeldoos en Spoor 56 Nele Dooms

15 april 2020

14u48 0 Dendermonde Bij de Lions Club Dendermonde beseffen ze de nood aan laptops voor kinderen, zodat die de lessen op afstand tijdens deze coronacrisis kunnen volgen en schoolwerk bijhouden. Daarom schenkt de serviceclub 15 laptops aan de basisschool van het Oscar Romerocollege, kinderfonds Tondeldoos en Spoor 56 van bijzondere jeugdzorg. Die kocht de vereniging aan bij lokale handelaar De Volder in Dendermonde.

Directeur van de basisschool Isabelle Putteman is erg dankbaar om de schenking. “Deze laptops zijn zeer welkom in deze tijd waar niet elke leerling over de nodige middelen thuis beschikt”, zegt ze. “De uitdagingen die het coronavirus brengt zijn niet min. We proberen er als school voor te zorgen dat alle leerlingen van tel zijn en de fysieke kloof gedicht wordt met digitale middelen. Maar niet iedereen beschikt thuis over een computer of tablet. Er staan heel wat leerlingen op de wachtlijst voor een computer.”

In totaal bedeelde de basisschool van het Oscar Romerocollege zelf al 15 eigen laptops. Nog een 15-tal andere leerlingen staan op de wachtlijst. “Door deze schenking kunnen wij nu al onze leerlingen bereiken”, zegt Putteman. “Voor de bedeling van de laptops werken we nauw samen met het Sociaal Huis en de Tondeldoos. Zo hopen we zoveel mogelijk kwetsbare gezinnen te helpen. Dat is een goede zaak omdat er na de paasvakantie nieuwe leerstof wordt aangebracht. Wij zullen dit doen met online instructiefilmpjes.”