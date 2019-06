Liefst 17.500 euro subsidie voor Bloemencorso Nele Dooms

08 juni 2019

19u34 3

Het organiserend comité van de jaarlijkse Bloemencorso in Sint-Gillis-Dendermonde mag voor het tweede jaar op rij rekenen op een aanzienlijke subsidie. De Vlaamse gemeenschap ondersteunt het evenement met een toelage van 17.500 euro. Vorig jaar was er ook al eens 18.000 euro Vlaamse subsidie. “De diensten van Minister van Cultuur Sven Gatz (Open Vld) adviseren ons project van de Bloemencorso als heel waardevol omdat het lokale verenigingen van wagenbouwers, dansgroepen, socio-culturele verenigingen, scholen en handelaars samen brengt”, zegt voorzitter Dieter Mannaert. “Dat is de commissie blijkbaar positief genegen. Wij zijn erg tevreden dat onze aanvraag aanzien wordt als een gezond cultureel ondernemerschap.” De Bloemencorso in Sint-Gillis groeit nog ieder jaar. Voor de volgende editie, de 69ste ondertussen, telt het comité nu al een record aantal inschrijvingen van groepen. Liefst vijftien wagens zullen op de eerste zondag van september aan de start verschijnen. “Het is duidelijk dat dit erfgoed op een breed draagvlak kan rekenen en succesvol wordt doorgegeven aan toekomstige generaties”, zegt Mannaert. “Het groot aantal deelnemers maakt dat we ook voor organisatorische én financiële uitdagingen staan. Dankzij de toelage van de minister kunnen we die beter de baas.” De subsidie die aan de corso wordt toegekend is het maximale bedrag.