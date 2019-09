Liefde op het eerste gezicht voor William en Irène en nu vijftig jaar getrouwd Nele Dooms

11 september 2019

14u26 0 Dendermonde William Moens (74) en Irène Van Brussel (70) uit Sint-Gillis-Dendermonde vieren hun gouden huwelijksverjaardag. Ze stapten vijftig jaar geleden in het huwelijksbootje. Naar aanleiding van het jubileum kreeg het echtpaar een ontvangt aangeboden in het stadhuis van Dendermonde.

William en Irène leerden elkaar kennen tijdens een kerstfeest. “Irène deed mee aan een zangwedstrijd, waar ze Mama zong van Heintje”, herinnert William zich. “Het was bijna liefde op het eerste gezicht. Negen maanden later, trouwden we.” De twee kregen twee dochters. Ondertussen zijn er ook vijf kleinkinderen en één achterkleinkind. William begon zijn loopbaan in een lederfabriek in de Van Langenhovestraat. Kort daarna startte hij bij matrassenfabriek De Vlieger. Daar werkte hij tien jaar, tot er een grote brand plaatsvond. Vervolgens ging William aan de slag bij de reinigingsdienst van de stad Dendermonde, aan de Coensbroekwegel. 26 jaar lang was hij daar actief. Ondertussen nam Irène de zorg voor het huishouden op zich. In haar vrije tijd was, en is nog steeds, zingen een passie. William voetbalde in de Moerstraat, maar ging ook veel vissen en kaatsen. “We hopen nu nog vele jaren samen te mogen beleven en te genieten van kinderen en kleinkinderen”, klinkt het.