Liefde op eerste gezicht, nu zeventig jaar samen: Fernand en Diane vieren platina jubileum Nele Dooms

08 juli 2019

11u54 6 Dendermonde Fernand Van Rossem (94) en Diane Herssens (92) uit Oudegem vieren hun platina huwelijksjubileum. Liefst zeventig jaar zijn ze getrouwd. En daar hebben ze nog geen dag spijt van. “Plezier in ‘t leven blijven hebben met elkaar, daar draait het om”, zeggen ze. “Niks mis met regelmatig nog eens met ons kontje te schudden en te dansen.”

Liefde op het eerste gezicht was het dik zeventig jaar geleden voor Fernand Van Rossem en Diane Herssens, geboren en getogen Oudegemnaren. Fernand had nochtans eigenlijk al een liefje uit Appels. “Maar ik vond dat wat ver, zo altijd over en weer naar Appels”, vertelt hij. “Ik dacht: ik ga eens kijken of ik dichter bij huis niets vind. Op een bal in de feestzaal Bij Dikke Leon zag ik Diane. Een pronte, flinke boerendochter. Het was liefde op het eerste gezicht en ik heb ze nooit meer laten gaan.”

Fernand viel ook meteen in de smaak van Diane en niet veel later stapten de twee in het huwelijksbootje. De twee kregen vier kinderen, maar één ervan moesten ze spijtig genoeg afgeven toen de baby na twee maanden overleed aan wiegendood. Ondertussen zijn er vijf kleinkinderen en vijf achterkleinkinderen. Fernand was heel zijn actieve carrière spoorwegbeambte. Diane deed het huishouden en werkte van thuis uit als stikster voor een textielbedrijf. Ze was ook jarenlang huishoudster bij de toenmalige dokter Caudron.

Bezige bijen

Bezige bijen waren en zijn het, zowel Fernand als Diane. Ze zijn gekend bij heel wat verenigingen in Oudegem. Fernand was jarenlang voorzitter van de Stedelijke Raad Dendermonde en actief bij KWB, Neos en de volkstuinders. Diane is actief bij Neos en het koor. “Sinds twee jaar wonen we in serviceflats Denderrust”, vertelt Diane, eeuwige optimist en graag gezien voor haar immer positieve ingesteldheid. “Ik zit er niet stil, doe aan netbal en dans. Niets mis met regelmatig eens met het kontje te blijven schudden. Dat houdt ons jong en maakt dat we elkaar graag blijven zien. We hebben nog altijd plezier in het leven.”

Dat ze het al zeventig jaar met elkaar uitzingen, vinden Fernand en Diane niet zo verwonderlijk. “Dat is vanzelf gegaan”, zeggen ze. “Elkaar graag zien is meer dan genoeg voor zo’n lang huwelijk. En regelmatig toegiften doen aan elkaar en compromissen sluiten. Voor ruzie of koppigheid is het leven veel te kort.”

Het jubilerend paar vierde de bijzondere huwelijksverjaardag in Salons Hof ter Meyghem in Oudegem met familie en vrienden. Daarmee zorgden ze voor een primeur in de feestzaal. Nog nooit eerder vond daar een zeventigjarig jubileum plaats. Ook in serviceflats Denderrust, waar het jubileum op 9 juli nog eens gevierd wordt, maakten ze nog nooit eerder zo’n lang huwelijk mee.