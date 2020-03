Liefde in tijden van corona: deze tien warme initiatieven maken het leven draaglijker in deze coronatijden Nele Dooms

17 maart 2020

10u53 0 Dendermonde Het hoeft niet allemaal kommer en kwel te zijn in deze coronatijden. Crisissen halen ook het beste in mensen naar boven. En dat is ook in Dendermonde, Buggenhout en Lebbeke merkbaar. Tal van inwoners lanceren projecten en ideeën om elkaar te helpen en zorg te dragen voor elkaar. Deze tien warme initiatieven maken het leven draaglijker tijdens deze coronacrisis.

Solidariteit

In Dendermonde is de Facebook-groep ‘Dendermonde Solidair!’ opgericht. Deze groep wil initiatieven steunen die kwetsbare mensen ondersteunen. “In deze groep centraliseren we alle mogelijke initiatieven die ontstaan om in deze coronacrisis elkaar te helpen”, zegt Reinout Remmery. “Iedereen kan ze hier raadplegen. We bundelen ook tal van tips en informatie rond het coronavirus.” De initiatiefnemers roepen alle inwoners van deze regio bovendien op om massaal te reageren op de oproep om aanstaande vrijdag aan woningen witte lakens uit te hangen, als blijk van waardering voor alle artsen, verpleegkundigen en zorgkundigen binnen de ziekenhuizen, woonzorgcentra en thuiszorg.

Zeg het met een feelgood boeket

Bloemen in moeilijke tijden, die doen altijd deugd. Flortist Ludo Annaert uit Buggenhout start daarom de actie “feelgood boeket”. “Bij grootouders op bezoek gaan of vrienden of familie opzoeken, blijkt absoluut geen goed idee meer te zijn willen we het coronavirus verslaan”, zegt Annaert. “Maar we kunnen wel mensen blijven gelukkig maken. En hoe kan dat beter dan met bloemen. Een feelgood boeket kan via mail of telefonisch besteld worden, wij zorgen dat het snel, voorzien van een leuk kaartje en dito boodschap, aan het juiste adres wordt afgeleverd. De levering verzorgen we speciaal in deze coronatijd gratis én veilig. Het voorjaar staat voor de deur dus aan leuke bloemen geen gebrek.”

Wees lief, schrijf een brief. Of teken.

Ellen Cassimon lanceert de oproep “Wees lief, schrijf een brief!”. Die is speciaal bedoelt voor de vele bewoners in de woonzorgcentra die geen bezoek mogen ontvangen. “Niet alleen brieven sturen kan helpen om de eenzaamheid te doorbreken, ook tekeningen zijn meer dan welkom”, zegt ze. “Rusthuizen zijn absoluut vragende partij. En voor de kinderen die nu toch niet naar school gaan, kan dit een leuk creatief momentje zijn.” Tekeningen, kleurplaten, gedichten, brieven en anderen boodschappen zijn welkom in Woonzorgcentrum Mariatroon in Dendermonde, rusthuis Sint-Antonius in Grembergen, het Kasteelhof in Appels, woonzorgcentrum Aymonshof in Dendermonde, Sint-Vincentiusrusthuis in Baasrode en Hof Ter Boonwijk in Sint-Gillis.

Dorien Meskens uit Buggenhout ontwierp een mooie kleurplaat en roept iedereen op om de eenzaamheid tegen te gaan door deze in te kleuren, te versieren en van een persoonlijke boodschap te voorzien. Deze kunstwerkjes kunnen terecht bij woonzorgcentrum Herfstdroom, rustoord De Heymeulen, Blijdorp en vzw Eindelijk in Buggenhout.

Boodschappen voor ouderen

De lokale afdeling van Vlaams Belang Buggenhout roept een boodschappendienst in het leven voor inwoners op leeftijd. Omdat ouderen een risicogroep zijn, is het niet raadzaam dat ze zelf hun boodschappen doen en zo risico lopen om in de winkel in contact te komen met mogelijke coronabesmetting. “Met deze actie willen we deze ouderen niet alleen een hart onder de riem steken door voor de noodzakelijke boodschappen te zorgen, maar ook het risico beperken”, zegt Steven Creyelman. “We verbinden er ons bovendien toe om alle inkopen bij lokale handelaars te doen. Zo worden ook onze zelfstandigen ondersteund.” Al tal van Buggenhoutenaren meldden zich ondertussen aan om de actie te ondersteunen.

IJsjes voor het rusthuis

Christoph Van Hoorde en Tineke Cerpentier van Lek’r Puur, een winkeltje met artisanale hoeveproducten vers van de koeien van de Koeboshoeve in Appels, zorgen dat liefhebbers van verse hoevezuivel toch nog kunnen genieten. Dat doen ze door online bestellingen mogelijk te maken en aan huis te leveren. Maar daar koppelen ze nog een extra actie aan. Voor elke bestelling van 25 euro die binnenloopt, bezorgen ze van Lek’r Puur een ijsje aan het woonzorgcentrum. “Elk van ons kent wel een grootouder die geen bezoek mag ontvangen”, zegt Tineke. “Met dit initiatief hopen we bij velen toch weer een lach op hun gezicht te toveren. We leveren er zelfs een persoonlijke boodschap, tekening of kaartje bij af indien gewenst.”

Buggenhout helpt

Het Buggenhoutse gemeentebestuur lanceert een website, waar iedereen die iets te bieden heeft of op zoek is naar iets in het kader van de coronacrisis op terecht kan. Het gaat om www.buggenhout.be/buggenhout-helpt-corona. Wie daar zijn steentje wil bijdragen, kan zijn initiatief mailen naar buggenhouthelpt@buggenhout.be.

Ga wandelen (maar niet te dicht bij elkaar)

“Virussen durven niet in de bossen te komen”, zei viroloog Marc Van Ranst onlangs nog. En waar is er een mooier bos dan in Buggenhout? Trek erheen voor een wandeling, strek te benen. Shoppen, sporten in de sporthal, museums bezoeken,... het kan momenteel toch allemaal niet. Maar wat frisse lucht opsnuiven wel. En dat kan zo deugd doen. Ook de prachtige Scheldedijken in Dendermonde of wandelpaden in bijvoorbeeld Denderbelle Broek bieden mogelijkheden. Maar hou het wel veilig en respecteer de afstand tot anderen die ook van de buitenlucht genieten.

Tips en tricks voor ouders met kleuters

De kleuterjuffen van de Heilig-Hartschool in Sint-Gillis hebben een speciale website gemaakt om ouders te ondersteunen nu kinderen thuis blijven van school. Https://sites.google.com/heha.be/kleutersite/homepage biedt allerlei tips en tricks en suggesties van activiteiten om ouders de komende weken te ondersteunen. “We hebben deze website openbaar gezet, zodat ook andere scholen en ouders hier gebruik van kunnen maken”, zegt directeur Kim De Wolf. Geïnteresseerden vinden op de website knutsel- en kookideetjes, activiteiten om samen met kleuters te doen, dansjes, digitale verhalen en week- en dagplanners.

Afhalen bij de horeca

Zowel Lebbeke als Dendermonde hebben een website opgericht waar inwoners een overzicht krijgen van horecazaken die afhaalmaaltijden of thuisleveringen van voeding mogelijk maken. Lebbeke bundelt die op www.lebbeke.be/afhaalmogelijkheden-tijdens-de-corona-crisis. Voor Dendermonde is dat www.dendermonde.be/steun-onze-lokale-horeca. Ook Buggenhout maakte zopas een overzicht van plaatselijke horecazaken waar maaltijden af te halen zijn of aan huis geleverd worden. Via “Buggenhout steunt” hoopt de gemeente deze ondernemers een extra platform te geven. Het overzicht is te vinden op www.buggenhout.be/buggenhout-steunt.

Openlucht museum

Evy Bosman, kunstenares en leerkracht aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten KASK in Dendermonde, lanceert het idee om van Dendermonde een openlucht museum te maken. “Er is niets meer open en ook museumbezoeken zijn momenteel niet mogelijk”, zegt ze. “Maar we kunnen er wel voor zorgen dat iedereen nog kan genieten van mooie of leuke kunstwerken. Als alle bewoners kunst voor hun raam aan de straatkant plaatsen, wordt de stad gewoon één groot openlucht museum.”

