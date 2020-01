Lichtgewonde bij frontale aanrijding tussen twee voertuigen Koen Baten

31 januari 2020

07u53 0 Dendermonde Bij een frontale aanrijding op het Grootzand in Grembergen is een persoon lichtgewond geraakt. De bestuurder van een wagen week plots uit naar rechts ter hoogte van het voetbalplein en botste frontaal met een tegenligger.

Het ongeval gebeurde rond 7.00 uur vanochtend. Een bestuurder die in de richting van Dendermonde reed week om een nog onbekende reden van de rijbaan af. Hierdoor kwam ze frontaal in aanrijding met een tegenligger die richting Hamme reed. Het voertuig dat de aanrijding veroorzaakte draaide daarna rond zijn as en kwam in tegenovergestelde richting op de rijbaan terecht.

Een persoon werd met lichte verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Door het ongeval is de rijstrook richting Hamme versperd, dit zorgt voor lichte hinder. De brokstukken op de rijbaan werden opgeruimd door de politie.