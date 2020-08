Lichte verkeershinder na kleine aanrijding tussen twee voertuigen Koen Baten

24 augustus 2020

15u32 0 Dendermonde Op de Bevrijdingslaan in Appels gebeurde maandagnamiddag een kleine aanrijding tussen twee voertuigen. De schade was klein en er vielen geen gewonden. De brandweer kwam ter plaatse om het wegdek te reinigen.

Het ongeval gebeurde rond 14.30 uur ter hoogte van 't Klokhuis in Appels. Wat de omstandigheden zijn van de aanrijding is nog niet duidelijk. De schade bleef beperkt, maar de politie was aanwezig om de nodige vaststellingen te doen.

De brandweer van Dendermonde kwam ter plaatse om het wegdek te reinigen.