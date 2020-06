Licht op groen voor verdere ontwikkeling site Abdijschool, ondanks meer dan dertig bezwaren Nele Dooms

11 juni 2020

15u58 3 Dendermonde Het licht staat op groen voor de verdere ontwikkeling van de site van de vroegere Abdijschool, tussen Oude Vest en Dijkstraat in Dendermonde. Projectontwikkelaar Uplace wil er het woonproject Hof van Saeys realiseren, met verschillende woonblokken, groen en ondergrondse parking. Het schepencollege gaf al een positief pre-advies en de gemeenteraad keurde zonet de wegenis voor het project goed. Nochtans werden tegen het nieuwe project ruim dertig bezwaren van omwonenden ingediend.

Uplace voorziet op de site van de voormalige Abdijschool de bouw van ruim honderd woongelegenheden, verspreid over diverse woonblokken. Er komen ook elf commerciële ruimtes. Het project omvat bovendien de aanleg van een nieuwe verbindingsweg tussen de Dijkstraat en de Oude Vest, het weer open leggen van de huidige ondergrondse gracht Vaardeken, openbaar groen en een ondergrondse parkeergarage met 127 plaatsen. Stadsbestuur en Uplace sloten eerder al een samenwerkingsovereenkomst af om het stadsontwikkelingsproject vorm te geven. Nu is een forse stap voorwaarts voor de uiteindelijke realisatie gezet. De gemeenteraad keurde immers de wegens op de site goed. Daardoor kan het schepencollege zich binnenkort definitief buigen over de effectieve vergunning die nodig is om het Hof van Saeys te bouwen.

“Dit is een heel belangrijk dossier voor onze stadsontwikkeling, een hefboom naar een nieuw elan voor ons stads- en winkelcentrum”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Marius Meremans (N-VA). “Dit zal het kernwinkelhart nieuw leven inblazen. Door dit project, in samenwerking met een private partner, kunnen we onze stad beter op de kaart zetten en starten we meteen met de heraanleg van de ganse Oude Vest. We realiseren hiermee ook meer groen, water in de stad en een grote ondergrondse parking. Dit laatste creëert de optie om de Oude Vest her in te richten. We creëren een unieke kans om eindelijk één van onze belangrijkste winkelstraten te vernieuwen en een nieuw elan te geven. Hierbij willen we meer ruimte geven aan de fietser en de voetganger met ook meer aandacht voor groen.”

Te dens, te hoog, te duur

Toch is niet iedereen enthousiast. Tijdens het openbaar onderzoek dat de voorbije weken liep, kwamen zo’n 35 bezwaarschriften van omwonenden binnen. Buurtbewoners vinden onder andere dat het project te weinig groen heeft en te hoog gebouwd wordt, vrezen hinder en stellen de effecten op mobiliteit in vraag. Ook oppositiepartij sp.a gaf tijdens de jongste gemeenteraad aan niet te staan springen voor dit Uplace-project. “We zijn erg bezorgd om de ruimtelijk draagkracht van dit project”, zegt gemeenteraadslid Niels Tas. “Het bouwvolume is immens, tot negen verdiepingen hoog. In een stadskern als Dendermonde is dat van het goede te veel. Dit project is te dens, te hoog en te duur. En voor de uitbouw van meer openbaar groen zien we alleen gemiste kansen.”

Ook oppositiepartij Groen heeft bedenkingen. Iris Uyttersprot riep tijdens de gemeenteraad op om tegen het dossier van de wegenis te stemmen. “Omdat dit de laatste hinderis voor een ‘go’ vanuit het schepencollege voor de rest van het dossier is”, zei ze. “De parking aan het complex Mechelse Poort is onderbenut en nu gaat de stad nog eens drie miljoen in een project steken voor nog een ondergrondse parking even verderop. Ik zie de visie van dit project ook niet passen in de intentie van de stad om de Oude Vest autoluw te maken.”

Oppositiepartij Open Vld is het project wel genegen. Volgens schepen Leen Dierick (CD&V) ligt het niet aan het stadsbestuur dat er niet nog meer groen in het project is opgenomen. “Het is ook van de stad een droom om de tuin van de Abdij publiek te maken, maar daarvoor is een akkoord van de huidige eigenaars nodig. En die zijn enkel akkoord om slechts een deel te verkopen en toegankelijk te maken. Wij kunnen veel willen, maar het zijn de eigenaars die beslissen”, zegt ze.

Simulatie vanop Belfort

Schepen Meremans blijft erbij dat ‘het Hof van Saeys net is wat de stad nodig heeft’. “Ingediende bezwaren werden zeker allemaal bekeken en geëvalueerd. Ze geven geen aanleiding tot weigeren van de aanvraag, maar er worden wel wat extra voorwaarden opgelegd. Het gaat bijvoorbeeld om de aanleg van de noodzakelijke voorzieningen voor blinden en personen met een beperking. We lieten trouwens ook nakijken of de hoogbouw van het nieuwe project de skyline en historische aanblik van Dendermonde niet zou verstoren. Volgens de Erfgoeddienst is er geen belemmering op dat vlak. Hiervoor vond zelfs een simulatie vanop de hoogste toren van de stad, het Belfort, plaats.”

Geïnteresseerde kopers

In afwachting van een definitieve vergunning en de bouw van het project is de verkoop van appartementen wel al begonnen. Dat gebeurt via Goeman Vastgoed. “De verkoop nam begin maart een vliegende start met zeventien overeenkomsten in amper twee weken tijd”, zegt Sibille Goeman. “Jammer genoeg stak de coronacrisis toen de kop op en moesten afspraken geannuleerd worden. Sinds midden mei kunnen we wel weer afspreken. Een honderdtal geïnteresseerde kopers diende zich ondertussen al aan.”