Licht- en vuurfestival Wintering krijgt vervolg, deze keer in wijk Keur Nele Dooms

18 december 2019

16u23 50 Dendermonde Het licht- en vuurfestival Wintering krijgt een vervolg. Het tweejaarlijkse gebeuren zorgde al enkele keren voor heel wat magische sfeer tijdens de donkere maanden in Dendermonde.

Onder andere Dendermonde-centrum en Baasrode waren al gastlocaties voor dit evenement, dat telkens een massa volk lokt. De bezoekers worden dan vergast op licht- en vuurshows, lantaarns, vuurkorven, koren en optredens. Voor een vierde editie willen Cultuurcentrum Belgica en het Cultuurloket inzetten op verwarming, ontmoeting, verrassen en vernieuwen. Daarvoor zullen ze samenwerken met tal van organisaties, vrijwilligers, verenigingen, kunstenaars en stadsdiensten. Een volgende Wintering is voorzien op zaterdag 23 januari 2021. Plaats van het gebeuren zal die keer de Sint-Jozefarbeiderskerk zijn, om daar in en rond de kerk het festival te beleven. De cultuurdiensten doen hiervoor een oproep naar verenigingen, kunstenaars en creatievelingen om mee te werken aan de uitbouw van het festival. Geïnteresseerden kunnen deelnemen aan een voorbereidende vergadering op donderdag 23 januari 2020 om 20 uur, in zaal ’t Klokske, aan de Pijnderslaan in het Keur.