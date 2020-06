Lichaam van man aangetroffen aan veer in Baasrode Koen Baten

07 juni 2020

20u18 47 Baasrode In Baasrode is in de vooravond het lichaam aangetroffen van een man in de Schelde. De veerman merkte het lichaam op en probeerde hem nog tegen te houden maar er was heel wat stroming. De brandweer en de hulpdiensten kwamen ter plaatse maar konden niets meer doen voor het slachtoffer.

Het was rond 17.45 uur deze avond dat de man opgemerkt werd in het water en dat de hulpdiensten verwittigd werden. Uiteindelijk kon de persoon aan het veer ter hoogte van de Sint-Ursmarusstraat vastgemaakt worden. Er is een onderzoek gestart, maar alles wijst in de richting van een wanhoopsdaad.

Wie met vragen zit rond zelfdoding, kan terecht op de Zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.