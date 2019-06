Levenslang ongeschikt nadat beklaagde op half jaar tijd twee keer gepakt wordt met hoge snelheid en onder invloed Koen Baten

21 juni 2019

15u08 4 Dendermonde Mohamed A. uit Dendermonde is door de politierechtbank van Dendermonde veroordeeld tot een boete 6.000 euro en twee jaar rijverbod nadat hij op een half jaar tijd twee keer betrapt werd door de politie omwille van gevaarlijke rijgedrag. Een keer was de man ook onder invloed van drugs, omdat hij cocaïne had gesnoven.

De feiten dateren van 1 december 2017 en 23 mei 2018. Op 1 december werd de man betrapt in Dendermonde met hoge snelheid en onaangepast rijgedrag. De politie zette A. aan de kant en liet hem onderwerpen aan een drugstest. Deze testte positief op cocaïne. Bovendien weigerde hij toen ook een bloedtest te laten ondergaan. Hij was ook geen onbekende voor de politie en heeft al meerdere veroordelingen op zijn naam staan. Een half jaar later in mei werd hij opnieuw betrapt met hoge snelheid en gevaarlijk rijgedrag.

De man werd opnieuw geconfronteerd met de feiten. “De politie laat me nooit niet gerust, ze zoeken mij”, liet A. uitschijnen. Politierechter Peter D’hondt maakte meteen duidelijk dat ze hem elke keer aan de kant zullen zetten omdat hij in de ANPR-camera’s ingesteld staat met een hit. “De enige manier waardoor je rustig kan rondrijden in de toekomst is door aan te tonen dat je kan stoppen met drugs”, verklaarde de politierechter.

De advocaat van de beklaagde liet weten dat hij toen in een moeilijke periode zat en dat hij er alles aan zal doen om nu te stoppen. Naast de zware geldboete die A. moet betalen kreeg hij ook een rijverbod van twee jaar en moet hij alle examens opnieuw doen. Pas daarna kan hij aantonen dat hij geen drugs meer neemt.