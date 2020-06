Leuke opsmuk voor consultatiebureau van Kind&Gezin in De Kroon Nele Dooms

22 juni 2020

18u42 0 Dendermonde De lokalen en gangen van het consultatiebureau van Kind&Gezin in campus De Kroon, aan de Kroonveldlaan in Dendermonde, zien er op slag attractiever en kindvriendelijker uit. Daar zorgde grafisch kunstenaar Jeroen Buytaert met zijn ontwerpen voor.

Kale witte muren hebben in een paar dagen tijd plaats gemaakt voor wat aan een dierentuin doet denken. Bezoekers maken nu kennis met onder andere een leeuw, zebra, olifant, haan en tijger, in de leukste kleurtjes. De opsmuk gebeurde op initiatief van de vzw Onze Kleintjes en vzw Wiegwijs, die hun werking in het consultatiebureau hebben. Zij kwamen bij Jeroen Buytaert en zijn grafische bureau Moodpie terecht. “De vrijwilligers vroegen me om mijn creativiteit te gebruiken om het bureau aantrekkelijker te maken”, zegt Jeroen. “Daar ben ik met plezier op in gegaan. Om het zo kindvriendelijk mogelijk te maken zocht ik inspiratie in de circus- en dierenwereld. Ik hoop dat veel kinderen en hun ouders zich hier voortaan snel thuis voelen.”