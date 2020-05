Les Deux gooit handdoek in de ring: “Onze droom noodgedwongen opbergen, coronacrisis doet ons de das om” Nele Dooms

26 mei 2020

Dendermonde Na amper drie jaar moet boetiek Les Deux in Sint-Gillis-Dendermonde de deuren sluiten. Monica Van Langenhove en Valerie Van Steen bergen met de sluiting ook hun grote droom op. "Het is al niet makkelijk in de kledingsector, maar de coronacrisis betekent onze doodsteek", klinkt het. "We hopen onze klanten wel allemaal nog eens te zien bij ons totale uitverkoop."

Hun grote droom was het, voor Monica Van Langenhove en Valerie Van Steen: een eigen kledingzaak uit de grond stampen. Drie jaar geleden waagden ze de sprong. “We hadden elkaar al eens verteld hoe graag we leuke outfits zouden verkopen. Om die droom waar te maken, beslisten we halftijds te beginnen werken om een kledingzaak te starten. Voor onze boetiek vonden we een pand aan de Sint-Gillislaan. We werkten maandenlang hard om de zaak vorm te geven. En we geloofden erin om klanten blij te maken met kledij, accessoires en schoenen van verschillende merken. We wisten dat het niet makkelijk zou zijn, maar gingen er voluit voor.”

Concurrentie

De vriendinnen hadden vooraf uitgemaakt dat ze de zaak minstens vijf jaar alle kansen zouden geven en dan te evalueren waar ze stonden. Maar ze zijn nu toch gedwongen om de handdoek na drie jaar in de ring te gooien. De coronacrisis doet de zaak de das om. “Het is sowieso geweten dat door concurrentie van grote ketens en het oneline gebeuren dit geen gemakkelijke sector is voor starters”, zegt Valerie. “Maar die coronacrisis er bovenop heeft het ons helemaal moeilijk gemaakt. Het is niet langer houdbaar de winkel te blijven runnen, ook al omdat we totaal geen zicht hebben op wanneer deze onzekere tijden eindigen.”

“Ons beste seizoen, waar mensen outfits kopen voor de lente en zomer, feestjes en barbecues, is gewoon in het water gevallen.” Monica Van Langenhove

Geen buffer

“Na amper drie jaar hebben we te weinig buffer om een moeilijke periode als dit te overbruggen”, vult Monica aan. “Ons beste seizoen, waar mensen outfits kopen voor de lente en zomer, feestjes en barbecues, is gewoon in het water gevallen. De winkel moest dicht, er waren geen inkomsten. Maar de facturen bleven wel binnenkomen en onkosten bleven doorlopen. Normaal hadden we deze periode de beste verkoop van het hele jaar. Dat verlies krijgen we niet rechtgetrokken. Het is dan beter nu de knoop door te hakken dan regelrecht op een faillissement af te stevenen.”

De beide dames gaan nu terug naar hun fulltime job. Maar niet voor ze eerst totale uitverkoop in Les Deux houden. “We hebben altijd veel voldoening geput uit leuke outfits samenstellen voor klanten en hen gelukkig te zien”, zeggen ze. “Daarom hopen we ook nog op een mooie afsluiter, waarbij we onze klanten toch zeker nog eens terugzien in de winkel voor onze uitverkoop. Het is met enorm veel spijt in het hart dat we de zaak stopzetten, maar we kunnen niet anders.”

Alles moet de deur uit. Op de zomercollectie van dit jaar geldt een korting van 20 procent, op alle overige collecties zijn koopjes te doen van min 50, 60 en 70 procent. Maar ook de paspoppen en hele winkelinrichting worden te koop aangeboden. Info is te verkrijgen via de Facebook-pagina Shop Les Deux.