Leerpunt heeft nieuwe directeur: Jan Pauwels moet naambekendheid nog vergroten Nele Dooms

18 december 2019

14u30 4 Dendermonde Leerpunt Waas&Dender, bezig met volwassenenonderwijs, heeft een nieuwe directeur. Jan Pauwels (44) is aangeworven om de zichtbaarheid en naambekendheid van de organisatie nog te vergroten. In het najaar van 2020 volgt voor Leerpunt nog een verhuis, naar een nieuwbouw in de Lodewijk Dosfelstraat.

Leerpunt Waas&Dender is één van de grote onderwijsspeler in de regio en richt zich op onderwijs aan kortgeschoolde volwassenen in dag-, avond- en weekendonderwijs. De hoofdzetel bevindt zich in Dendermonde, bijkomende vestigingen zijn er ook in Lokeren, Wetteren, Beveren en de grootste in Sint-Niklaas.

“Nederlands, Nederlands aan anderstaligen, informatica, wiskunde en maatschappijvakken domineren het aanbod”, zegt kersvers directeur Jan Pauwels. Hij treedt in de voetsporen van Marc Timmerman. Na bijna veertig jaar blijft die nog enige tijd aan boord om zijn ervaring over te dragen. “Het doel van onze cursisten is om vlot te kunnen deelnemen aan het dagelijkse leven in de maatschappij”, klinkt het.

Leerpunt beschikt over tachtig medewerkers. Per jaar passeren er 2.500 cursisten de revue. In Dendermonde is de hoofdzetel gevestigd in de E. Van Winckellaan. In de Begijnhoflaan zijn leslokalen gehuisvest. Maar daar komt in het najaar van 2020 verandering in. Dan wordt alles gecentraliseerd in één nieuwbouw, aan de Lodewijk Dosfelstraat. Daarvoor wordt daar momenteel de vroegere handelsschool grondig gerenoveerd.

Nieuwe directeur Jan Pauwels is afkomstig uit Dendermonde. Hij is doctor in de taal- en letterkunde en eerder verbonden aan de Universiteit Antwerpen en de Koninklijke Bibliotheek van België. Van daaruit vervulde hij verschillende tijdelijke managementopdrachten in de Wetstraat. Nu heeft hij de dagelijkse leiding in de verschillende vestigingen van Leerpunt. “De komende tijd zal ik het netwerk van externe partners verder uitbouwen en de zichtbaarheid en naambekendheid van Leerpunt verhogen”, zegt hij.