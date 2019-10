Leerlingen VLEK op stap met grootouders om duizendjarige geschiedenis dorp te ontdekken Nele Dooms

23 oktober 2019

De leerlingen van de Vrije Lagere en Kleuterschool VLEK van Grembergen trokken er woensdagvoormiddag met hun grootouders op uit. Een wandeling doorheen het dorp deed hen kennismaken met de duizendjarige geschiedenis van Grembergen. “Deze gemeente bestaat inderdaad duizend jaar en dankzij een aantal verenigingen is daar een unieke wandeling rond uitgestippeld, voorzien van grote fotopanelen onderweg met info over vroeger”, zeg directeur Luk De Mey. “Daar willen we ook onze kinderen mee laten kennismaken. En wie is er beter geplaatst om over het vroegere Grembergen te praten dan grootouders. Daarom sturen we hen er samen op uit.” De deelnemers konden kiezen uit een tocht van 2,5 kilometer of 4,5 kilometer. Het initiatief paste volledig in het jaarthema van de school ‘Feest’. “Niet alleen omdat dit schooljaar het Ros Beiaard zijn opwachting maakt, maar dus ook omdat Grembergen zijn duizendste verjaardag viert”, zegt De Mey.