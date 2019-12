Leerlingen Toverboon zetten grootouderfeest op stelten met voorstelling over Ros Beiaard Nele Dooms

De Ros Beiaardommegang mag dan wel pas op 24 mei 2020 uitgaan, in de gemeentelijke basisschool De Toverboon in Sint-Gillis-Dendermonde werd vrijdag al een groot Ros Beiaardfeest gehouden. Aanleiding was het jaarlijkse grootouderfeest van de school. Dat stond deze keer volledig in het teken van het Ros Beiaard. In een spectaculaire voorstelling voor grootouders en ouders brachten de kinderen de legende van het Ros tot leven, samen met Kalleke Step die op geheel eigen wijze het verhaal vertelde. Dans, toneel en prachtige kostuums maakten het allemaal het zien waard. Zelfs de Ros Beiaardommegang zelf werd al uitgevoerd, met als hoogtepunt een steigerend Ros Beiaard met de Vier Heemskinderen. “Op deze manier dompelen we al onze kinderen nu al onder in de feestvreugde rond het Ros Beiaard”, zegt directeur Sandra Mannaert. “Zo worden ze als een echte Dendermondenaar gelukkig groot.”