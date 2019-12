Leerlingen Oscar Romerocollege zamelen 4.000 euro in voor Tondeldoos met koekenverkoop Nele Dooms

19 december 2019

De leerlingen van de basisschool van het Oscar Romerocollege van Dendermonde hebben in totaal 4.000 euro ingezameld voor kinderfonds De Tondeldoos, dat zich inzet voor kinderen van kansarme gezinnen in Dendermonde. Dat deden ze met een koekenverkoop. “Het is door het enthousiasme van onze leerlingen, en natuurlijk ook hun ouders, dat deze verkoop weer een groot succes geworden is”, zegt directeur Isabelle Putteman. “Er werden in totaal 2.451 dozen met koekjes verkocht. De zesde klas van juf Ann Meskens kwam daarbij het strafst uit de hoek. Deze twintig leerlingen verkochten het record van 152 dozen.” Naast de 4.000 euro voor het goede doel bracht de verkoop ook nog wat centen op voor de aankoop van computermateriaal voor de ICT- en STEM-lessen van de school.