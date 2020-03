Leerlingen Oscar Romerocollege wagen zich aan voorstelling geschreven door Dimitri Leue Nele Dooms

06 maart 2020

14u08 3 Dendermonde Leerlingen en leerkrachten van de eerste graad van het Oscar Romerocollege van Dendermonde brengen dit weekend het toneelstuk ‘Armandus de Zoveelste’. Daarmee wagen ze zich aan een voorstelling van de hand van Dimitri Leue, Vlaamse acteur, schrijver en scenarist.

De regie is in handen van Leen Roels, oud-leerling van de school en ondertussen bekende Dendermondenaar en goed gekend in theatermiddens. “Decorbouwer van dienst is leerkracht Chris Vermeulen”, zegt directeur Nele Van de Maele. “De affiche werd ontworpen door een leerkracht beeld van de eerste graad, Katrijn Jacobs. Op die manier wordt eigenlijk alles binnen deze productie verzorgd door mensen met een link met onze school.”

Voorstellingen vinden plaats op vrijdag 6 en zaterdag 7 maart, telkens om 20 uur. Voor de gelegenheid wordt de feestzaal van de campus Van Duyse, aan de Van Duysestraat in Dendermonde, omgetoverd tot een theaterzaal. Toegangskaarten kosten 5 euro voor studenten, 9 euro voor anderen.

Info en reservatie: 052/69.01.40 of Stijn.VanDeWiele@romerocollege.be.