Leerlingen Oscar Romerocollege verrassen Piet Buyse en collega’s die weldra met pensioen gaan Nele Dooms

02 september 2019

18u24 0 Dendermonde Op de eerste schooldag voor de Campus Techniek en Engineering van het Oscar Romerocollege van Dendermonde hadden de leerlingen een verrassing klaar voor burgemeester Piet Buyse. Die is immers ook leraar geschiedenis aan de school. Maar niet voor lang meer, want in november gaat Buyse met pensioen. Hij werd, samen met nog twee andere collega’s voor wie het pensioen nadert, gevierd met een mini Katuit.

Met een smoes werd maandagnamiddag Piet Buyse, burgemeester van Dendermonde maar ook leerkracht sinds 1981, naar het bureau van de directeur van de school gelokt. In de plaats stond hem echter in de Emiel Van Winckellaan een verrassing te wachten. Een erehaag met leerlingen en leerkrachten en sympathisanten vulden de straat, er volgde een stoet en vendeliers waren van de partij. Als klap op de vuurpijl waren drie zelfgemaakte reuzen aanwezig, naar het evenbeeld van Buyse en collega’s Willy Van Wesemael en Luc Pauwels.

“Ik ben hier echt door verrast”, zegt Buyse, die zestig jaar geworden is en daardoor pensioengerechtigd is. Hij startte zijn carrière als onderwijzer bij het VTI, dat ondertussen Oscar Romerocollege is. “Ik zal het les geven enorm gaan missen. Ik hou van het contact met de jongeren en vond de combinatie met het burgemeesterschap ideaal. Het hield me met beide voeten op de grond en in voeling met wat er leeft in de stad en bij jongeren. Door mijn pensioen zal ik ook een warme groep collega’s achterlaten.”

Buyse heeft wel al een alternatief klaar voor als hij over een paar maanden geen les meer geeft. De burgemeester gaat beginnen schrijven. “Er zijn weinig toegankelijke boeken over de Dendermondse geschiedenis en daar wil ik verandering in brengen”, zegt hij. “De drijfveer daarvoor haal ik uit de lessen geschiedenis die ik aan de jongeren gaf. Zij waren echt geboeid, net als de mensen waar ik lezingen over WOI in onze stad en de nasleep daarvan aan geef. Vanalles vertellen en bijleren over onze geschiedenis, het is een waardevolle taak.”