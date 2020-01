Leerlingen Oscar Romerocollege steunen vzw Eindelijk met speculoosverkoop Nele Dooms

22 januari 2020

14u56 0

De leerlingen van het Oscar Romerocollege, campus Techniek en Engineering, van Dendermonde steunen de vzw Eindelijk. Die zet zich in voor personen met een niet-aangeboren hersenletsel en heeft een therapeutisch dagcentrum in Buggenhout. “Vele cliënten van Eindelijk liepen hun hersenletsel op door een verkeersongeval”, zegt directeur Helga Buelens. “Mensen van de vzw komen daarom bij onze school op bezoek in het kader van sensibilisatie. De leerlingen maken kennis met de werking en activiteiten van de vzw. Maar tegelijk beslisten ze ook om deze organisatie te steunen.” Geld werd ingezameld aan de hand van een speculoosactie. De jongeren verkochten ambachtelijke speculoos en dat leverde een mooi bedrag op. De vzw Eindelijk mocht een cheque ter waarde van 1.000 euro in ontvangst te nemen.