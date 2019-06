Leerlingen Oscar Romerocollege en bewoners Aymonshof spelen samen oude volksspelen Nele Dooms

06 juni 2019

De leerlingen van 5 Office and Retail en 5 Office and Logistic van het Oscar Romerocollege van Dendermonde kregen donderdag bewoners van woonzorgcentrum Aymonshof uit Dendermonde op bezoek. Leerkracht Bruno Sacré nodigde hen uit in het kader van een project om jongeren en ouderen dichter bij elkaar te brengen. “Ze kunnen zoveel van elkaar ontdekken”, zegt hij. “Thema van deze namiddag is oude volksspelen. De bewoners van het Aymonshof kunnen die makkelijk herkennen, terwijl de jongeren vaak niet weten wat het zijn. Dus geven de ouderen uitleg en daarna kunnen ze samen spelen. Het zorgt voor een heel gezellig gebeuren.” Volgende week breien de jongeren nog een vervolg aan deze ontmoeting. Dan gaan ze met bewoners van het rusthuis een dementiewandeling maken. Ook daar zullen ze heel wat te horen krijgen over vervlogen jaren en gewoontes.