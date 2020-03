Leerlingen Oscar Romerocollege bereiken finale olympiades voor wiskunde en Frans Nele Dooms

16 maart 2020

17u27 0 Dendermonde Twee leerlingen van het Oscar Romerocollege in Dendermonde hebben de finale bereikt van de Wiskunde Olympiade. Eén leerling deed hetzelfde bij de Olympiade voor Frans.

Het ORC neemt al vele jaren deel aan deze jaarlijkse olympiades en mag dan ook de titel van ‘Olympiadeschool’ dragen. “De Olympiades zijn interscolaire wedstrijden voor wetenschappen, wiskunde en talen, waaraan de leerlingen van de tweede en derde graad in een schoolse context op individuele basis kunnen deelnemen”, zegt directeur Patrick De Smet. “Ze bestaan uit een eerste en tweede ronde en een finale. Er zijn telkens honderden deelnemers uit heel Vlaanderen. We zijn dan ook bijzonder trots dat leerlingen van onze school hier de finale halen.”

Rik Vanderhaege uit 4STEM-Wetenschappen is finalist in de Junior Wiskunde Olympiade en Seppe Van de Vreken uit 6 Wetenschappen-Wiskunde bereikte de finale van de Vlaamse Wiskunde Olympiade. In de Olympiade Frans heeft Hannah Moens uit 5 Grieks-Wiskunde de finale bereikt. Leerkrachten Lut Steelandt, Eva Wanderstein en Sven Mettepenningen zorgden voor de nodige begeleiding.