Leerlingen op fiets door donkere tunnel om belang van fluo te benadrukken Nele Dooms

08 november 2019

11u47 1

De ouderraad van de basisschool Atheneum van Dendermonde organiseerde vrijdagochtend de actie ‘Helm Op Fluo Top’. Daarbij worden leerlingen van de school gestimuleerd om zich in het verkeer zo veilig mogelijk te begeven, door een helm op te zetten en zich goed zichtbaar te maken door fluo te dragen op de fiets of te voet in het donker. Om dat te benadrukken hadden de ouders een origineel concept uitgewerkt. “Alle kinderen moeten door een donkere tunnel als ze aan de school aankomen”, zegt directeur Kathy Van Langenhoven. “Zo kunnen ze de speelplaats bereiken. Meteen merken ze zo hoe fluo hen extra zichtbaar maakt in het donker.” De Fluo-actie van de basisschool Atheneum loopt tot de krokusvakantie, tijdens de donkerste maanden van het jaar. “Wie in fluo komt, kan elke dag stickers verzamelen”, klinkt het. “Daarmee kunnen de kinderen beloningen verdienen.”