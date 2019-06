Leerlingen kunstacademie exposeren rond thema feest Nele Dooms

17 juni 2019

12u08 0

De Koninklijke Academie voor Schone Kunsten van Dendermonde pakt het aanstaande weekend uit met haar jaarlijkse eindejaarstentoonstelling. Die draait deze keer rond het thema “Feest”. Alle leerlingen tonen werk van het voorbije schooljaar. “Wie een manier zoekt om creatieve ideeën om te zetten in beelden maar niet precies weet hoe, kan bij ons terecht”, klinkt het. “In de academie staat het maken van kunst centraal. Iedereen vanaf zes jaar kan er een opleiding volgen. Wie interesse heeft, moet zeker eens langs komen op de opendeurdag en eindejaarstentoonstelling.” De expo is te bezoeken op zaterdag 22 en zondag 23 juni, telkens van 13 tot 17 uur. Liefhebbers zijn welkom in de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten, aan de Oude Vest 111 in Dendermonde. Info: 052/21.73.24 of via info@kaskdendermonde.be.