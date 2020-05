Leerlingen Het Laar uiten met affiches hun enthousiasme over heropstart school Nele Dooms

20 mei 2020

15u12 0 Dendermonde De kinderen van buitengewoon basisonderwijs Het Laar in Dendermonde, die sinds deze week weer naar school kunnen, hebben leuke affiches gemaakt. Daarmee uiten ze hun enthousiasme over de heropstart van de lessen. “Het geeft ons allemaal nieuwe energie”, zegt juf Ilse Pissens.

In Het Laar, het buitengewoon onderwijs van het Oscar Romerocollege in Dendermonde, zijn twee klassen met de oudste leerlingen weer gestart. Het gaat om zo’n twintig kinderen. Tegelijkertijd zijn er in de school ook twee opvangbubbels open. “Daarmee heeft onze school, gezien de beschikbare ruimte, het maximum bereikt volgens de opgelegde regels in het kader van de coronacrisis”, zegt Pissens.

De tevredenheid bij zowel kinderen als leerkrachten om weer aan de slag te kunnen, is groot. “Het afstandsonderwijs voor kinderen in buitengewoon onderwijs is absoluut niet evident”, getuigt Pissens. “Voor kinderen met bijzondere noden werkt dat niet goed. Het is daarom goed dat ze weer naar de klas kunnen komen. Maar toch mist er nog iets. Deze kinderen zijn heel aanhankelijk en knuffels vinden ze heel belangrijk, maar dat kan nu spijtig genoeg nog niet.”

Bedoeling in Het Laar is nu de oudste leerlingen nog zoveel mogelijk belangrijke leerstof bij te brengen. “Het zijn schoolverlaters en dus moeten ze klaar zijn voor een volgende school”, zegt Pissens. “Alleszins zijn ze er weer enthousiast ingevlogen. En dat tonen ze ook in leuke affiches met spreuken als ‘niet schoolmoe, maar wel ons kot beu’ en dergelijke meer.”