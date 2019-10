Leerlingen Het Laar openen pop-upkledingwinkeltje voor Rode Neuzen Dag Nele Dooms

09 oktober 2019

17u38 0 Dendermonde Buitengewoon Basisonderwijs Het Laar zet zich in voor Rode Neuzen Dag, een initiatief van vtm, Qmusic en Belfius waarbij scholen worden uitgedaagd centen in te zamelen voor een project dat inzet op de weerbaarheid van de jongeren op school.

“En laat kinderen zich goed laten voelen, leren omgaan met wie ze zijn, sociale vaardigheden aanleren, luistervaardigheden en weerbaarheid, net ook prioriteiten van onze school zijn”, zegt leerkracht Geertje Onselaere. “En dus schoten we in actie om ook een project op te starten waarmee we geld kunnen verzamelen. Dat is een kleding pop-upwinkel geworden. Dankzij de vzw Begijnhof kunnen we die zelfs inrichten in een unieke locatie: een huisje in het Sint-Alexiusbegijhog in hartje stad.”

De kinderen van Het Laar maakten het huisje tot een echte winkel. Ze maakten echte kledingrekken, die ook verkocht worden, maakten maatringen, affiches enzovoort. Ze leren bovendien sorteren op kledingmaat en kledij opvouwen. En elke schooldag houden ze zelf de winkel open. “Zo kunnen ze mee fier zijn op dat waar zo hard voor gewerkt is”, klinkt het.

In de winkel wordt nieuwe kledij verkocht aan 2 euro per stuk. “Superkoopjes dus, dankzij Bel&Bo en JBC die ons die kledij schenken”, zegt Onselaere. “Er is kledij vanaf maatje 50 tot XXXL.” Met de opbrengst wil Het Laar initiatieven realiseren die het welzijn van de leerlingen bevorderen. De school denkt daarbij aan de inrichting van een ‘eiland’ als “plekje om jezelf terug te vinden” en materiaal om samenspel te stimuleren, te snoezelen en aan yoga te doen.

De Rode Neuzen Shop is open tot vrijdag 25 oktober, van maandag tot vrijdag tussen 10 en 12 uur en op vrijdag van 15 tot 16 uur. Er zijn ook twee ‘late openingen’ voorzien op donderdag 10 en donderdag 24 oktober, telkens van 15 tot 19 uur. Het Laar verkoopt ook appelen en soep voor Rode Neuzen Dag en heeft op diverse locaties een rospot staan.