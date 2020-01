Leerlingen Heilig-Hartschool gaan aan de slag met 3D-printer Nele Dooms

07 januari 2020

De leerlingen van de Heilig-Hartschool in Sint-Gillis-Dendermonde verkennen de wereld van de techniek. Daarvoor gaan ze aan de slag met een 3D-printer. “Onze school is al een aantal jaren vooruitstrevend op ICT-vlak”, zegt directeur Kim De Wolf. “Zo leren al onze kinderen van in de kleuterklas correct én veilig omgaan met chromebooks, investeerden we in Beebots en Ozobots, krijgen al onze leerlingen lessen ‘programmeren’ en investeren we veel in het computationeel denken. Als aanvulling op dat alles hebben we ook twee 3D-printers in huis gehaald.” De kinderen programmeren de printers ondertussen zelf en kunnen er zo eigen ontwerpen mee creëren. “Daarmee tonen ze een knap staaltje van logisch en algoritmisch denken, maar ook van ruimtelijk inzicht”, zegt De Wolf. “We kunnen zeker fier zijn op hen.”