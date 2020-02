Leerlingen H.Hartschool worden anti-pestambassadeurs Nele Dooms

18 februari 2020

16u51 12 Dendermonde De Heilig-Hartschool in de Otterstraat in Sint-Gillis-Dendermonde kreeg dinsdag de ‘te gek!’-bus op bezoek. Het initiatief kaderde in de Week tegen Pesten die momenteel bezig is. Leerlingen kregen bovendien een workshop aangeboden om anti-pestambassadeurs te worden. De school heeft overigens de zilveren ‘Pesten, dat kan niet’-prijs gewonnen.

“We dragen in onze school het anti-pestbeleid hoog in het vaandel”, zegt directeur Kim De Wolf. “Leerkrachten, leerlingen en ouders werken daar samen aan mee, onder goedkeurend oog van een speciale werkgroep. We sensibiliseren, maar pakken ook pestproblemen effectief aan als die er zijn. Problemen kunnen worden gemeld via een digitale meldknop. Cyberpesten en goed mediagebruik krijgen aandacht in de lessen. En om het welbevinden en het erbij horen te versterken, vinden initiatieven als een speelhuisje en de week van pluimen en duimen plaats. Voor de meest kwetsbare leerlingen werd een Vlinderklas opgericht. En ook de Week tegen Pesten gaat dus nooit onopgemerkt voorbij.”

De inspanningen zijn ook het Vlaams Netwerk niet ontgaan. Traditiegetrouw beloont die elk jaar tien scholen voor hun straffe anti-pestbeleid. Voor de Heilig-Hartschool is dat deze keer de zilveren medaille. Dat levert 500 euro op voor een anti-pestbeleid. Als klap op de vuurpijl vatte de ‘te gek!’-bus post op de speelplaats. Deze infomobiel is een kleurrijke en grote omgebouwde reisbus, vol informatie en beeldmateriaal om psychische problemen bij kinderen bespreekbaar te maken.