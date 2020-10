Leerlingen H.Hartschool roepen op tot afstand in het verkeer Nele Dooms

06 oktober 2020

12u56 0 Sint-Gillis-Dendermonde Niet alleen in de coronacrisis is 1,5 meter afstand houden belangrijk, dat is het ook in het verkeer. Die boodschap maken de leerlingen van de H.Hartschool in Sint-Gillis-Dendermonde deze week duidelijk met een affichecampagne.

De H.Hartschool houdt er elk schooljaar opnieuw, bij de start van het najaar, een actie rond verkeersveiligheid op na. Kinderen worden dan opgeroepen om zoveel mogelijk met de fiets of te voet naar school te komen, zodat er minder autoverkeer in de schoolomgeving is. Deze keer koppelt de school daar een grotere “verkeerscampagne” aan. De kinderen gingen in de hele buurt op pad om er affiches, posters en spandoeken op te hangen. Zo zijn tal van tekeningen te zien bij lokale handelaars, achter ramen van omwonenden en tegen gevels.

“Die posters hebben we in de school zelf ontworpen”, zegt directeur Kim De Wolf. “We willen hiermee ouders, buurtbewoners en voorbijgangers sensibiliseren om mee een steentje bij te dragen tot veiliger verkeer. We roepen iedereen vooral op om voldoende afstand te houden in het verkeer. Social distancing behoedt ons immers niet alleen voor het coronavirus, maar ook voor verkeersongevallen. We hopen dat deze campagne onze schoolomgeving weer wat veiliger maakt.”