Leerlingen GO!Talent sparen studiepunten voor opleidingen aan HOGENT Nele Dooms

23 mei 2019

16u29 0 Dendermonde GO!Talent, het vroegere Technisch Atheneum Leren en Werken, van Dendermonde gaat een unieke samenwerking aan met de HOGENT. Leerlingen van het laatstejaar technisch onderwijs kunnen studiepunten sparen voor latere opleidingen aan de hogeschool. De twee scholen hebben daarover een overeenkomst gesloten.

Het nieuwe project heeft één doel: de kloof tussen technisch onderwijs naar hoger onderwijs verkleinen en de slaagkansen van leerlingen verhogen. “Dit project kadert in de aandacht voor de onderwijsloopbaan van jongeren binnen het technisch onderwijs”, zegt directeur van GO!Talent Tom Rydant. “Momenteel stromen al een groot aantal leerlingen vanuit het technisch onderwijs van GO!Talent door naar het hoger onderwijs, vaak succesvol. Maar we zijn ervan overtuigd dat het nog beter kan. Daarom zetten we nu deze samenwerking op.”

Vanaf volgend schooljaar kunnen leerlingen van het laatstejaar technisch onderwijs in GO!Talent lessen via een glasvezelnetwerk van beide scholen volgen. Daarnaast wonen de leerlingen van GO!Talent op regelmatige basis de lessen op de campus van HOGENT aan de Voskenslaan bij. “De wijze waarop dit georganiseerd wordt is uniek in Vlaanderen”, zegt Rydant. “Leerlingen technisch onderwijs worden op deze wijze optimaal voorbereid op hoger onderwijs.”

Zesdejaars Handel en Informatica krijgen dan weer de kans om studiepunten in het hoger onderwijs te verwerven. Dat geldt voor onderdelen van de opleidingen Toegepaste Informatica en Office Management.