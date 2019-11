Leerlingen De Schakel planten bloembollen voor meer biodiversiteit Nele Dooms

12 november 2019

De leerlingen van gemeentelijke basisschool De Schakel in Baasrode staken dinsdag de handen uit de mouwen voor de natuur. Met de MOS-werkgroep, wat staat voor Milieuzorg op School, plantten ze een hele reeks bloembollen. “We zijn op onze school gestart met een werkgroep Natuur, waar een zestal leerkrachten deel van uitmaakt”, zegt directeur Bjorn Verheyden. “Die besliste om een MOS-groep op te richten met twee leerlingen per leerjaar en twee kinderen uit de derde kleuterklas. Deze veertien leerlingen bekommeren zich nu om ‘groene acties’ binnen de school”. Daar hoort ook de bloembollenactie bij. “Hiermee gaan we voor meer biodiversiteit”, zegt juf Greet. “De schoolsite moet een milieuvriendelijke en duurzame leer- en leefomgeving worden. Er is nu heel wat werk verzet om de bloembollen in de grond te krijgen. In april en mei zullen deze voorjaarsbloeiers onze school opfleuren en de insecten een plezier doen.”