Leerlingen basisschool De Schakel zorgen voor geanimeerde kindercarnavalstoet Nele Dooms

21 februari 2020

15u43 0

Dit weekend is het niet alleen carnaval in Aalst, maar ook in Baasrode. En dat is voor de gemeentelijke basisschool De Schakel aanleiding genoeg om er op school zelf een carnavalsfeest van te maken. De kinderen gingen al vierend de krokusvakantie in. Daar mocht heel het dorp van meegenieten, want de leerlingen vormden verkleed een grote stoet die van aan de school aan de Molenberg langs de Kloosterstraat en Schuurkouter trok. Omdat er ook een muziekinstallatie mee was, kon de ambiance niet op. “We laten de kinderen bovendien ook de Prinses Carnaval van De Schakel verkiezen”, zegt directeur Bjorn Verheyden. “Alle leerkrachten hadden daarvoor een unieke outfit aangetrokken en showden die aan de kinderen op het carnavalslied van Peter Van de Veire. Vervolgens mochten de kinderen stemmen op wie het leukst verkleed is.”