Leerlingen basisschool Atheneum versieren keien als cadeau voor bewoners rusthuis Sint-Antonius Nele Dooms

03 juni 2020

14u11 2 Dendermonde De kinderen die gebruik maken van de opvang in basisschool Atheneum uit Dendermonde hebben de bewoners van rusthuis Sint-Antonius in Grembergen blij gemaakt. Dat deden ze door stenen te beschilderen en er echte kunstwerkjes van te maken.

Keien beschilderen was één van de opdrachten die de kinderen kregen om zich gedurende hun tijd in de schoolopvang bezig te houden. “De kinderen krijgen dagelijks online lesjes en taken, maar dat neemt natuurlijk geen hele dag in beslag”, zegt juf Fien. “Met de overige tijd springen we creatief om. Naast buiten spelen staat dan ook knutselen op de agenda.”

De kinderen kregen penselen, verf en ander materiaal om de keien op te smukken. Maar dat schilderen werd plots veel meer dan dat. Het werd een project voor het goede doel. “Ik vertelde de leerlingen dat mensen in een woonzorgcentrum het deze tijd erg moeilijk hebben”, zegt juf Fien. “De leerlingen zaten oprecht in met de bewoners. Ze gingen spontaan op zoek naar ideeën om die mensen weer blij te maken. De versierde stenen als cadeautje geven leek hen een fantastische optie.”

De keien kregen, naast allerlei felle kleurtjes, ook korte en krachtige boodschappen zoals ‘Hou moed!’ en ‘Nog even volhouden!’ mee. De bewoners van rusthuis Sint-Antonius waren er heel blij mee. Zij deelden op hun beurt een boodschap met de kinderen. “Keileuk”, lieten ze weten.